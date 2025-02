Calçado inadequado em crianças pode trazer consequências para o resto da vida

Na rubrica presente no canal do DIÁRIO, no YouTube, o personal trainer, abordou a importância de encarar com seriedade o desenvolvimento dos pés das crianças desde muito cedo, com o intuito de evitar consequências a médio e longo prazo, explicando que a escolha do calçado é muito importante nos primeiros anos de vida.

Segundo João Paulo Correia, o foco do seu trabalho tem por base o movimento e os pés, fruto dos conhecimentos que foi adquirindo na sua vida académica, onde para além da licenciatura em educação física, juntou duas pós-graduações, nomeadamente, em treino terapêutico e treino personalizado e, ainda, uma formação em Anatomia e Movimento.

O meu foco passou a ser os pés, porque são a nossa base de apoio. Gosto de usar a analogia de que os nossos pés são como as raízes de uma árvore, elas suportam o peso da árvore, como os nossos pés suportam o nosso.

O especialista em exercício físico apontou ainda quais as características que devem ser priorizadas, mostrando exemplos de bom e mau calçado.

