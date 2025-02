CDS quer uma avalição prática do uso dos manuais digitais e de telemóveis na escola

O CDS considera ser importante que se faça uma avaliação ao uso de manuais digitais e de telemóveis nas escolas da Região. Apesar de considerar ser importante que os estudantes estejam de olhos postos nas competências digitais, diz que devemos estar atentos às consequências da utilização precoce das novas tecnologias.

"É por isso que o CDS-PP Madeira propõe uma avaliação da prática do uso dos manuais digitais nas nossas escolas, por forma a avaliar os impactos positivos e negativos, quer nas aprendizagens, quer no desenvolvimento integral das crianças e jovens", indica em nota à imprensa.

Os centristas defendem que a importância destas temáticas suscita uma reflexão profunda à sua utilização, em função dos diferentes ciclos de escolaridade.

"Defendemos a dinâmica de evolução do sistema educativo, mantendo o que de melhor fazemos e aperfeiçoando o que for necessário, para melhor respondermos às necessidades sociais, como objetivo central do nosso desenvolvimento", termina.