Palestra no Centro Cívico do Estreito aborda o dar e o receber

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe nesta quarta-feira, 12 de Fevereiro, a palestra "É dando que se Recebe", que será proferida por António Jorge Boto das Neves, a convite da Câmara Municipal que, "com esta acção, reforça o seu compromisso com a valorização e o bem-estar da população sénior, promovendo momentos de partilha e reflexão que estimulam o crescimento pessoal e comunitário", justifica a autarquia.

Assim, esta é uma iniciativa de entrada livre, que acontece pelas 14h30 e "contará com a presença da população sénior dos Centros Comunitários do Município de Câmara de Lobos, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, com impacto positivo, no ano transato, numa sessão semelhante", recorda.

De acordo com a CMCL, "a palestra aborda a temática do propósito da vida, explorando a dualidade da natureza humana – animal e espiritual – e refletindo sobre as escolhas que moldam a existência. Inspirada na lógica dos ciclos da vida, a apresentação enfatiza a riqueza da maturidade, momento em que a experiência acumulada se traduz em sabedoria e em valiosas contribuições para a sociedade, tal como as árvores que, ao atingirem a plenitude, oferecem os seus frutos ao mundo".

O orador, António Jorge Boto das Neves, nasceu em Portimão, Algarve, a 30 de Junho de 1969. "Ainda recém-nascido, mudou-se para Nampula, no norte de Moçambique, onde os seus pais estavam estabelecidos. Retornou a Portugal em 1974 e concluiu os estudos em Portimão, tornando-se técnico de contas após o ensino secundário. Posteriormente, licenciou-se em Relações Internacionais - Económico/Políticas pela Universidade do Minho, em Braga. Paralelamente, completou formações em áreas como Higiene e Segurança no Trabalho, Marketing Empresarial (pós-graduação pela Universidade do Algarve) e Estudos Europeus, com especialização em Geopolítica do Petróleo, na Universidade Católica", conta.

"Aos 30 anos, António começou a dedicar-se a grupos de auto-ajuda e a causas relacionadas com a adição e o suicídio, obtendo formações específicas nesses campos. Sempre envolvido no serviço comunitário, participou em inúmeras associações, como Rotary Internacional, Lions Internacional, Alcoólicos Anónimos e Narcóticos Anónimos. Atuou, também, na criação de uma Start Up, em Portimão, localizada no Autódromo Internacional, a convite da presidente da autarquia", acrescenta.