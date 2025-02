Turismo e natalidade ligados 'umbilicalmente'

Abordando a temática do Turismo, Élvio Camacho, Gestor e professor do Instituto Superior de Administração e Línguas, defende a necessidade de estudos que mostrem e comprovem que a Madeira está com excesso de capacidade de carga, embora saibamos que a Madeira tem muito mais camas do que as 41 mil que os números oficiais apontam. Foi o quarto orador dos Estados Gerais do PS Madeira que decorrem numa unidade hoteleira do Funchal.

Lembrou o estudo sobre o que pensam os madeirenses sobre os turistas e o impacto do turismo – que o DIÁRIO noticiou no final do ano passado – para realçar que a maioria dos madeirenses vê com bons olhos, ainda, o impacto do turismo.

Salientando que o que mais o tem custado ver como pai, a baixa taxa de natalidade, Élvio Camacho refere que não percebe como vamos conseguir fazer crescer a economia e o turismo, se para receber turistas temos de ter gente para os receber. Não podemos estar dependentes de importação de mão-de-obra externa. É preciso um programa robusto de incentivo à natalidade

Olhando aos programas comunitários, nomeadamente os fundos europeus Madeira 2030 e o PRR, sendo que este tem 700 milhões a mais, que deviam estar a ser usados para criar mais-valias para o futuro, nomeadamente no que toca à atracção de estrangeiros e residentes que saíram com formação e não como tem acontecido com atracção de estrangeiros para substituir os madeirenses que faziam o mesmo trabalho.

O docente universitário apontou várias propostas na área da natalidade, na área da inovação e na área do turismo, numa longa lista sustentada em números e propostas de alto valor deste que começou por salientar que é um cidadão independente que lhe perguntaram porque se ia meter numa iniciativa partidária. A resposta foi o contributo extremamente válido que os participantes nos Estados Gerais do PS Madeira, seguramente, puderam validar.