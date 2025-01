Turismo de Portugal apoia projetos no interior do país em quase 7ME

O Turismo de Portugal vai apoiar, em cerca de sete milhões de euros, projetos turísticos no interior do país, para "combater" uma concentração desta atividade no litoral, revelou ontem o secretário de Estado da tutela, Pedro Machado.

"Estamos a abrir o 'leque' daquilo que é a oferta [turística] em Portugal e a procurar combater aquilo que foi, durante muitos anos, uma concentração do turismo no litoral", disse à agência Lusa o governante, em Almodôvar, no distrito de Beja, após a cerimónia de assinaturas dos primeiros três contratos de financiamento no âmbito de uma linha de apoio da Agenda do Turismo para o Interior.

De acordo com o secretário de Estado, a 'Linha +Interior Turismo' tem "um investimento total de cerca de 10 milhões de euros, com perto de sete milhões de apoio direto do Estado", através do Turismo de Portugal, e reforça "os projetos de territórios que normalmente se associam a baixa densidade".

O objetivo, explicou, passa pela criação de "oferta turística assente na especificidade dos seus territórios", de forma a "gerar e captar novos modelos de negócio".

"É uma linha que pretende ajudar a estruturar produto, que vai aumentar a capacidade que Portugal tem de poder ter uma oferta [turística] mais alargada", indicou.

O governante disse ainda à Lusa que, por exemplo, os mercados norte-americano e alemão são "os primeiros na procura turística de territórios como o Alqueva", no Alentejo.

Por isso, argumentou, "temos de acompanhar esse movimento das tendências que os mercados nos estão a dar e responder-lhes com um produto diferenciado".

Em simultâneo, "estes investimentos no interior acabam por ter um efeito positivo e acrescentam uma 'camada' àquilo que é o produto do setor primário".

Os primeiros três contratos de financiamento no âmbito da 'Linha +Interior Turismo' foram assinados, na tarde de hoje, em Almodôvar, representando um investimento total na ordem dos 1,3 milhões de euros, apoiados em cerca de 800 mil euros pelo Turismo de Portugal.

Um dos contratos prevê a criação da Rota dos Saberes e Sabores de Almodôvar, associada à produção de medronho na zona serrana deste concelho alentejano.

O projeto, dinamizado pela câmara municipal, inclui a criação do Centro Interpretativo do Medronho e de um centro de acolhimento turístico junto à Estrada Nacional (EN) 2, além da sinalização de percursos pedestres, cicláveis e automóveis no concelho.

Também no distrito de Beja, a Junta de Freguesia de Barrancos vai avançar com a criação de uma Área de Serviço para Autocaravanas, com seis lugares de parqueamento.

A futura infraestrutura ficará localizada na zona norte da localidade raiana, junto às piscinas municipais e ao parque de feiras.

O terceiro contrato de financiamento foi assinado com o Observatório Oficial Dark Sky Alqueva, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

O projeto prevê a ampliação da infraestrutura, com novos espaços e a aquisição de equipamentos, assim como a criação de uma unidade móvel e uma aposta no marketing.

Depois do Alentejo, o Turismo de Portugal vai assinar mais contratos de financiamento no âmbito da 'Linha +Interior Turismo' em cerimónias agendadas para esta sexta-feira em Viana do Castelo, às 11:00, e em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, às 16:00.