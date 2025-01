Jovens trabalhadoras mais expostas à insegurança no emprego do que jovens do sexo masculino

A Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres da CIMH/CGTP levou a cabo, ontem, um encontro temático e formativo sobre 'Maternidade e Paternidade - direitos Sociais e laborais a respeitar', onde ficou patente que as jovens trabalhadoras estão ainda mais expostas à insegurança no emprego do que os jovens do sexo masculino.

Ficou patente que é imperioso inverter o caminho actual, criando emprego estável, com salários valorizados, carreiras profissionais dignificadas e horários de trabalho regulados, que permitam "a conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal, que contribuam para reduzir a emigração e aumentar a taxa de natalidade no continente e na Região".

Para esta comissão "a vida das mulheres trabalhadoras no nosso país piorou nos últimos anos. Há mais desemprego, mais precariedade, mais pobreza e exclusão social, menos acesso à saúde e à habituação, menos poder de compra dos salários", sendo estes factores decisivos na escolha de ter ou não ter filhos.