2024 fixa novo máximo de dormidas no turismo em 11,7 milhões

Os números já previam um recorde e as primeiras estimativas para 2024 no sector de alojamento turístico da Região, fechado o mês de Dezembro, apontam para um total acumulado de 11,7 milhões de dormidas, sendo que no último mês com a entrada de 146,3 mil hóspedes que geraram 790,2 mil dormidas, traduziu-se em variações homólogas positivas de 9,0% e de 12,8%, respectivamente.

De acordo com a DREM, os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024 (2.225.800, ou seja mais de 2,2 milhões de hóspedes, resultam num aumento de 6,5% face ao mesmo período de 2023), "evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 11,7 milhões (+7,1% que no mesmo período de 2023). É de notar que em ambas as variáveis estes valores representam máximos históricos", assegura a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Dezembro de 2024, apresentaram um acréscimo homólogo de 8,8%, variação superior à verificada a nível nacional (+2,9%)", refere ainda, uma vez que o INE não conta os principais números do alojamento local na sua totalidade.

"Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 35,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 144,5 mil (18,3% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 8,7%, situando-se em 645,7 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 37,1 mil e os com residência no estrangeiro, 109,2 mil", refere, a propósito do último mês do ano, o mês das 'Festa'.

Foto DREM

"No País, as dormidas de residentes registaram um aumento de 0,6%, correspondendo a 1,6 milhões, enquanto as dos não residentes observaram um crescimento mais acentuado (+4,4%), totalizando 2,6 milhões. No conjunto do ano, as dormidas em Portugal cresceram 4,0%, atingindo 80,3 milhões", sinaliza.

Por região do País, a RAM teve "o maior aumento homólogo nas dormidas", seguida da R.A. Açores (+4,4%). "Com acréscimos acima dos 2,0% figuram ainda as regiões da Península de Setúbal (+2,9%), Norte (+2,7%), Algarve (+2,6%) e Grande Lisboa (+2,3%). Oeste e Vale do Tejo (-3,0%) e Centro (-0,3%) foram as únicas regiões a apresentar decréscimos. No conjunto do ano, a R.A. Açores foi a região com o maior crescimento (+9,3%), figurando no polo oposto, o Algarve com o menor aumento, de apenas +1,9%", salienta a DREM.

Por fim, as primeiras estimativas na Região para o último mês de 2024, "mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 81,7% do total de dormidas. Nesse conjunto, em Dezembro de 2024, o mercado da Alemanha foi o que registou mais dormidas, com cerca de 170,5 milhares (+10,5% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 148,5 milhares (+2,1%), e da França, com 27,2 mil (+14,5%). No cômputo do ano de 2024, no conjunto dos quatro principais mercados, o que mais cresceu foi o francês (total de 899,4 mil dormidas; +14,9%), seguido do alemão (2,4 milhões de dormidas; +6,0%) e do português (1,8 milhões de dormidas; +4,1%). O mercado do Reino Unido apresentou um ligeiro decréscimo de 0,7%, tendo gerado 2,1 milhões de dormidas", conclui.

Os dados mais financeiros e completos desta informação serão divulgados no dia 14 de Fevereiro.