Turismo de cruzeiros gerou 61,4 milhões

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 27 de Janeiro, dá conta que o impacto directo do turismo de cruzeiros na economia regional aumentou 20,3% em 2024, ano que contou com 88 pernoitas de navios no porto do Funchal.

Madeira como terra prometida

Na reportagem de hoje fique a saber que as oportunidades de trabalho e de negócio atraem cada vez mais imigrantes do Indostão, comunidade que triplicou em apenas 5 anos. A hospitalidade e a segurança são qualidades reconhecidas à “terra do Cristiano Ronaldo” e muitos sonham trazer as famílias. O preço das casas é que já não é ‘o melhor do mundo’.

“As máquinas não têm espontaneidade”

Liam Sharp, ilustrador e criador de BD que já produziu para a Marvel, aborda, em entrevista ao DIÁRIO, os trabalhos em exposição no Funchal e os desafios da Inteligência Artificial.

Antena de telecomunicações revolta moradores

Descubra que populares prometem “fazer de tudo” para impedir construção de estrutura com 30 metros de altura em Câmara de Lobos.

Na Cultura, destaque ainda para: Semana do Mar fecha com Tony Carreira.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.