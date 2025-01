Recordes no turismo foram "a melhor forma de fechar o ano em glória"

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura em regime de gestão, Eduardo Jesus, realça que o crescimento registado nos indicadores do alojamento turístico são o reflexo de um sector, que "apesar de ser maduro e estável, ainda revela crescimentos na ordem dos 6,5% para os hóspedes e de 7% para as dormidas", numa análise muito satisfatória em mais um ano de recordes, com 2,2 milhões de hóspedes entrados e 11,7 milhões de dormidas na Madeira em 2024.

2024 fixa novo máximo de dormidas no turismo em 11,7 milhões Os números já previam um recorde e as primeiras estimativas para 2024 no sector de alojamento turístico da Região, fechado o mês de Dezembro, apontam para um total acumulado de 11,7 milhões de dormidas, sendo que no último mês com a entrada de 146,3 mil hóspedes que geraram 790,2 mil dormidas, traduziu-se em variações homólogas positivas de 9,0% e de 12,8%, respectivamente.

Com um mês de Dezembro que ajudou à festa, período que Eduardo Jesus realça a importância de ter tido motivos de atracção dos turistas ao longo de todo Dezembro, para o governante, "é muito importante referir que a Região do País com maior aumento homólogo nas dormidas foi a Madeira, e isto revela bem o nosso desempenho, porque não vínhamos de uma base pequena como acontece com muitas regiões turísticas portuguesas (caso dos Açores ou do Alentejo) que ainda estão a recuperar do período pandémico. Nós fizemos essa recuperação muito mais cedo, atingimos um nível de performance bastante elevado, também bastante mais cedo e, por isso, expressar crescimentos grandes não é propriamente fácil", reconhece.

Eduardo Jesus lembra que, em Dezembro, "a região que teve maior aumento homólogo nas dormidas foi a Região Autónoma da Madeira, o que espelha, naturalmente, e consolida todo este desempenho", frisa. "Um desempenho que nos trás acrescidas responsabilidades , mas que simultaneamente é o resultado do emprenho do sector privado, do sector público, de todos os trabalhadores deste sector, de todo o investimento dos empresários neste sector e a forma como a Madeira, em conjunto, tem sabido, a uma só voz, lidar com os desafios que têm sido colocados ao sector turístico", aproveitando para reforçar que "a Madeira está de parabéns, o sector está de parabéns, todos os colaboradores desta actividade, que é tão importante para nós, estão de parabéns e, por isso, é a melhor forma de fechar o ano, é fechar em glória", conclui.