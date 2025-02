Mapa Europeu das Zonas Húmidas disponível a partir de hoje

Os interessados em áreas alagadas como pântanos e charcos contam a partir de hoje com um atualizado Mapa Europeu das Zonas Húmidas, baseado em centenas de dados de várias fontes, indicou o Instituto Europeu de Comunicação Científica (ESCI).

O mapa, que "mostra as turfeiras, planícies de inundação e zonas húmidas costeiras da Europa de forma mais abrangente do que nunca", é lançado no Dia Mundial das Zonas Húmidas, assinalado desde 1997 e reconhecido pelas Nações Unidas em 2021.

Juntando "vários dados do sistema de informação geográfica (GIS) sobre os tipos de zonas húmidas [incluem pântanos, charcos, lagos, rios e pauis] e a sua distribuição em solo mineral em ambientes costeiros, planícies de inundação e uma grande variedade de turfeiras", o mapa constitui um recurso importante e acessível, refere um comunicado divulgado pelo ESCI.

"Ao longo de um período de dois anos, recolhemos, verificámos e juntámos mais de 200 dados geográficos de várias fontes sobre zonas húmidas e sobretudo turfeiras", refere Cosima Tegetmeyer, do Greifswald Mire Centre e uma das cientistas que elaborou o mapa, citada no comunicado.

Acrescentou que o gráfico torna mais visíveis as zonas húmidas permitindo uma melhor análise, compreensão e gestão dessas áreas.

O mapa pode ser descarregado gratuitamente pelos interessados. Descobrir quais as terras e infraestruturas em maior risco de inundação pode ajudar os políticos a ajustar decisões, enquanto proprietários de terras podem perceber melhor onde elas coincidem com turfeiras e pântanos, mesmo nos casos em que as características destes não são visíveis devido à drenagem, como aconteceu a antigas extensas planícies de inundação da Europa.

Juraj Balkovic, investigador do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), sediado na Áustria, reforça que o mapa agora lançado "representa um significativo passo em frente, por exemplo, na avaliação de medidas de mitigação climática e biodiversidade para a Comissão Europeia".

Ao permitir "uma modelação mais eficaz de cenários relacionados com medidas de mitigação climática e restauração da natureza", o gráfico pode auxiliar quem determina as políticas a "tomar decisões mais informadas e baseadas na ciência", acrescenta.

O trabalho do Mapa Europeu de Zonas Húmidas insere-se nos projetos "ALFAwetlands - Restauração de zonas húmidas para o futuro" e "WET HORIZONS", no âmbito do Programa-Quadro Horizonte Europa, programa fundamental da União Europeia para o financiamento da investigação e da inovação.