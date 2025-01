Putin declara-se disponível para negociar com Trump

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou-se hoje pronto para negociar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a Ucrânia, sem adiantar uma data concreta.

"Seria bom se nos encontrássemos, tendo em conta a realidade atual, e discutíssemos calmamente todas as questões que são do interesse tanto dos Estados Unidos como da Rússia", disse Putin, durante uma entrevista ao apresentador da televisão estatal russa Pavel Zarubin.

Putin acrescentou que Moscovo tomou nota da disponibilidade de Trump para "trabalhar em conjunto" e está aberta a esse cenário, reconhecendo que a Rússia pode ter "muitos pontos de acordo" com o novo Governo norte-americano.

"Em geral, é claro, podemos ter muitos pontos de acordo com a administração atual, procurando soluções para questões-chave atuais. Estas são questões de estabilidade estratégica e económicas", disse Putin.

Sobre a Ucrânia, o líder russo disse que se Trump tivesse sido reeleito em 2020 sem que essa vitória lhe tivesse sido "roubada", a guerra na Ucrânia talvez não tivesse começado, alinhando com um argumento que tem sido repetido pelo Presidente norte-americano.

"Se tivesse sido eleito Presidente, se não tivesse sido roubado da vitória em 2020, então talvez a crise na Ucrânia que surgiu em 2022 não tivesse ocorrido", reconheceu Putin.

Putin - que disse ter relações de confiança com o novo Presidente dos EUA - insistiu estar aberto ao diálogo sobre a Ucrânia, mas reiterou que Kiev tem um decreto que inibe o começo dessas negociações com a Rússia.

"Acredito que aqueles que pagam dinheiro (para armar a Ucrânia) devem ser forçados a fazê-lo (negociar com Moscovo)", acrescentou Putin.

Quanto à ameaça de Trump de impor mais sanções à Rússia se o país não acabar com a guerra, Putin disse não acreditar que o líder norte-americano tome decisões que prejudiquem a economia norte-americana.

"Duvido que (Trump) tome decisões que prejudiquem a economia norte-americana. Não é apenas uma pessoa inteligente, mas também um pragmático", argumentou o líder russo.

Na quinta-feira, Trump disse estar disposto a reunir-se com Putin imediatamente para negociar um acordo de paz na Ucrânia.

"Pelo que ouvi, acho que Putin me quer ver. Vou encontrar-me assim que puder. Quero dizer, imediatamente. A cada dia que não nos encontramos, os soldados morrem no campo de batalha", disse Putin, no final de uma reunião governamental.