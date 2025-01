Conselho Europeu lembra vítimas do Holocausto em fase de aumento do antissemitismo

O Conselho Europeu lembra hoje as vítimas do Holocausto, no 80.º aniversário da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, assinalando o aumento do antissemitismo e defendendo o respeito pela democracia e Estado de direito.

"O respeito pela dignidade humana, pela liberdade, pela democracia, pela igualdade, pelo Estado de direito e pelos Direitos Humanos, incluindo as liberdades de expressão e de religião ou convicção, bem como pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias, deve orientar e orientará sempre as nossas ações, em consonância com os valores em que assenta a nossa União Europeia e que são comuns a todos nós", defende a instituição que junta os líderes europeus e que é presidida por António Costa, numa posição hoje divulgada.

"O 'nunca mais' é agora", vincam os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE), a propósito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e quando se assinala o 80.º aniversário da libertação do campo de concentração e de extermínio nazi alemão de Auschwitz-Birkenau.

Numa altura de tensões geopolíticas, os líderes da UE dizem assistir a um "avolumar sem precedentes do antissemitismo" no continente europeu, "algo a que não se assistia desde a Segunda Guerra Mundial".

"Condenamos com a maior veemência possível o aumento alarmante do número de incidentes antissemitas violentos, a negação e a distorção do Holocausto, bem como as teorias da conspiração e os preconceitos contra os judeus", sublinham, recordando a morte de seis milhões de judeus, dos quais 1,1 milhões só em Auschwitz.

Para o Conselho Europeu, "mais do que nunca, é fundamental cumprir o dever de honrar as vítimas do Holocausto".

"Estamos determinados a combater o antissemitismo e a proteger e promover a vida judaica na Europa. Denunciamos todas as formas de discriminação, de intolerância, de racismo e de xenofobia e tomaremos medidas decisivas para fazer face a estas ameaças às sociedades democráticas", afirmam ainda os chefes de Governo e de Estado da UE.

Para assinalar a data, António Costa participa hoje, na Polónia, na cerimónia de 80.º aniversário da libertação do campo de concentração Auschwitz-Birkenau.

Assinalado desde 2005, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto visa recordar o genocídio em massa de milhões de judeus pelos nazis alemães, um dos maiores crimes contra a Humanidade, sensibilizando para a tolerância e a paz.

Este ano, a celebração assenta na educação para a dignidade e os direitos humanos, quando se assinalam 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto.

Em Bruxelas, a data será assinalada com uma minisessão do Parlamento Europeu, na quarta-feira.