Autobiografia 'visita' memórias de Belarmino Rodrigues

Belarmino Rodrigues apresentou esta sexta-feira, no Fórum Machico, a sua autobiografia ‘Belarmino - Na escola e nas quatro linhas’. Uma obra que é, também, uma passagem pela história do futebol madeirense a partir da década de 60.

Numa sala repleta, com a presença de familiares e amigos, Belarmino Rodrigues apresentou a sua autobiografia, perante o agradecimento profundo e sincero de todos aqueles que têm feito parte da sua vida. Em conversa com o DIÁRIO, Belarmino Rodrigues explicou como nasceu a ideia: “Desde jovem que fui guardando fotos e escritos que fiz e um dia a minha família propôs que avançasse com este desafio a aqui está a minha autobiografia. Deu muito trabalho, mas hoje é uma realidade, com o apoio do professor Luís Paixão, que me ajudou na estrutura”.

“É uma viagem de memórias, desde a minha infância, as minhas raízes, os meus pais são de Gaula, eu nasci em Machico”, acrescenta, antes de lembrar “a passagem pelos Salesianos” e todo o seu percurso como aluno, jogador, treinador e professor. Enquanto jogador fez carreira no Juventude Atlântico Clube, Club Sport Marítimo e Associação Desportiva da Machico. Os presidentes das três colectividades fizeram questão de marcar presença na apresentação da autobiografia.

“É um dia muito feliz, ter aqui a minha família e grandes amigos do futebol”, diz, com emoção, associada ao simbolismo de estar em Machico. “A apresentação só podia ser aqui, é a minha terra”, recorda Belarmino Rodrigues. “É um momento que ficará gravado na minha vida”, acrescenta.

Uma viagem aos tempos de jogador e treinador, mas também ao período em que exerceu como professor. E ainda a ligação à comunicação social madeirense, sobretudo à RDP, mas também com forte presença no DIÁRIO onde escreveu artigos de opinião.

Belarmino Rodrigues integrou o ‘Onze do Século’ do futebol madeirense, iniciativa desenvolvida pelo DIÁRIO e Associação de Futebol da Madeira, entre 2016 e 2018.