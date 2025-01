Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão começa visita hoje à Região

Entre hoje e terça-feira, a 10.ª Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão realiza uma visita oficial à Região Autónoma da Madeira, com uma agenda intensiva focada em temas cruciais como o mercado de trabalho, inclusão social e educação.

A visita inicia-se com uma reunião entre a Comissão e o Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira (CECS-RAM), no Hotel Pestana Casino Park, envolvendo representantes de associações empresariais, sindicais e outros parceiros sociais. O encontro visa discutir as especificidades regionais e identificar soluções para os desafios laborais e sociais da Região e está marcada para as 17 horas.

Amanhã, segunda-feira, o programa inclui visitas à Fundação João Pereira, na Ponta do Sol, e ao Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento. A agenda também prevê apresentações de cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e reuniões com a 7.ª Comissão Especializada de Inclusão Social e Juventude. O dia encerra com um jantar oficial no Palácio de São Lourenço, na presença do Representante da República, Juiz Conselheiro Ireneu Barreto.

Terça-feira será marcada por visitas a instituições de apoio social, como o Lar da Sagrada Família, em Gaula, e a Santa Casa da Misericórdia de Machico, esta última acompanhada pelo presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco, mas antes ​haverá uma apresentação de cumprimentos ao presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia. À tarde, o destaque será para reuniões com o Director Regional do Trabalho e associações que actuam junto de populações vulneráveis e pessoas com deficiência, num esforço de diálogo e colaboração para fortalecer as políticas de inclusão social.

A visita culmina na quarta-feira, 22 de Janeiro, com um balanço final das atividades realizadas e o regresso da delegação a Lisboa. Este périplo pela Madeira pretende não apenas reforçar o conhecimento sobre os desafios da região, mas também identificar boas práticas e novas estratégias que possam ser implementadas a nível nacional, promovendo maior inclusão, equidade e desenvolvimento.