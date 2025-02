Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil assinala Dia Europeu da Terapia da Fala

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil assinala o Dia Europeu da Terapia da Fala, no próximo dia 6 de Março, estando prevista uma iniciativa, com início às 15h15, na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, intitulada 'Transformar Caminhos: A Terapia da Fala na Saúde e Educação'.

As inscrições são gratuitas devendo ser realizadas através do e.mail [email protected].

De acordo com a organização, o Dia Europeu da Terapia da Fala este ano "tem como principal tema potencializar o ambiente linguístico das crianças".

Refere ainda que "a escolha deste tema reflecte a crescente preocupação com o aumento das Perturbações do Desenvolvimento da Linguagem (PDL) e das Perturbações da Comunicação nas crianças, uma vez que os dados mais recentes indicam que cada vez mais crianças apresentam dificuldades na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, afectando directamente o seu percurso escolar, as relações sociais e o seu bem-estar emocional".

E acrescenta: "Sabemos, que factores como a exposição reduzida à interação verbal, o uso excessivo de dispositivos electrónicos e a diminuição do tempo de conversa e brincadeira entre adultos e crianças têm sido apontados como factores de risco para o desenvolvimento da linguagem infantil".

Neste contexto, conforme realça a organização, "a escolha deste tema destaca a necessidade urgente de reforçar a prevenção, promovendo um ambiente linguístico estimulante para todas as crianças, em casa, na escola e na comunidade". Diz também que "a intervenção precoce tem demonstrado ser um factor-chave na minimização dos impactos das dificuldades de linguagem, mas a aposta na prevenção e sensibilização é essencial para reduzir a incidência destas dificuldades".