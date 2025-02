"É necessário contratar mais enfermeiros", alerta JPP

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) às Eleições Regionais de 23 de Março, reuniu-se com o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), com o qual constatou que “muita coisa será preciso mudar na política de saúde para devolver o respeito e a dignidade a uma classe profissional esgotada e explorada”.

Em nota emitida, os candidatos Lina Pereira, Luís Martins e Patrícia Spínola revelam que na sequência do encontro com o SINDEPOR ficaram "muito mais motivados para levar competência, transparência e eficiência à gestão na saúde e recolocar os enfermeiros num patamar de elevação e dignidade”.

O JPP alerta que "é necessário contratar mais enfermeiros evitando o desgaste da classe, o burnout e outras doenças caraterísticas do excesso de trabalho", justificando com algumas das preocupações que foram partilhadas pelo SINDEPOR, nomeadamente "a permanente existência de horas extraordinárias".

Patrícia Spínola, vice-presidente do Grupo Parlamentar do JPP, denuncia “a ausência de pagamento dos dias de tolerância que acabam a ser trocados por dias de descanso, tantas são as solicitações”, e revela a preocupação manifestada pelos enfermeiros de “os doentes serem atendidos por profissionais cansados, com todos os riscos associados ao excesso de trabalho numa área relevante como são os cuidados de saúde”.

Por outro lado, “os enfermeiros também se queixaram das alterações arbitrárias dos horários de trabalho, e da necessidade do cumprimento da lei como descanso de 11 horas entre turnos, o mobbing, a ausência de um sistema de avaliação justo na sua carreira e no subsídio de risco”, dá conta.

Os candidatos do JPP consideram que a realidade na saúde é “bem diferente daquela que propagam”.

Patrícia Spínola, Lina Pereira e Luís Martins explicaram algumas das medidas que irão constar do Programa de Governo do JPP e comprometeram-se a apresentar soluções para os problemas relatados, nomeadamente “a aposta numa futura gestão eficiente, competente e transparente da saúde, em conformidade com os respetivos contextos de trabalho, valorização e progressão na carreira”.