CDS propõe revisão de programa europeu POSEIMA para "proteger produção regional"

O CDS defendeu, hoje, a revisão do programa de financiamento europeu POSEIMA, no sentido de negociar com a União Europeia (UE) a tabela de preços dos bens apoiados, "com o objectivo de ter produtos importados mais baratos, mas defendendo sempre o que é produzido nas nossas ilhas".

Em comunicado de imprensa, os centristas explicam que um dos objectivos do POSEIMA é fazer baixar o preço de alguns produtos importados pela Madeira".

"O objectivo é que os preços desses produtos, em que a Região é deficitária, sejam idênticos aos praticados no continente, reduzindo o custo de vida. Esses apoios abrangem as carnes, arroz, azeite, manteiga, entre outros bens alimentares de primeira necessidade. Até aqui tudo correcto, mas precisamos de mais fiscalização, para que esse apoio se repercuta, realmente, no preço final dos produtos", clarifica o CDS.

Nesta linha, o partido não considera aceitável que "se estejam a apoiar importações, para concorrer com a produção regional". Como exemplso, aponta o apoio à carne de porco, "que deu cabo das suiniculturas da Região, onde a Madeira era auto-suficiente" e, agora, o apoio à vinda de fora de peixe, como a dourada, "para concorrer com a produção existente nos mares da Madeira".

"Esta situação não faz sentido e é por isso que o CDS propõe uma negociação, com a União Europeia", sublinha o CDS.

"Devemos encontrar um equilíbrio entre os interesses dos consumidores e os interesses dos produtores. Temos de reforçar os apoios do POSEIMA à produção regional. Só assim contribuímos para a nossa soberania alimentar, fazemos crescer a economia, garantimos o emprego e criamos riqueza. Temos de defender o que é nosso", conclui a nota de imprensa.