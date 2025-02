Trânsito mais ligeiro após algum congestionamento

Bom dia. O trânsito já esteve mais congestionado do que 4está a esta hora, pouco depois das 8h00, com tráfego intenso até 4 km de extensão, tendo reduzido a 1 km.

Na via rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela, a zona habitual de início de congestionamentos, está neste momento com mais fluidez.

Ver Galeria

No sentido oposto, nada a apontar neste momento, além da necessidade dos condutores terem atenção à perda de visibilidade por causa do encadeamento do Sol.

Conduza com precaução.