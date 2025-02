Políticas sociais, saúde e habitação em destaque nos Estados Gerais do PS

O PS-Madeira promove, este sábado, mais uma sessão dos Estados Gerais, desta feita dedicada às temáticas do social, com particular destaque para as questões da saúde, da habitação e dos desafios demográficos, mas também com um olhar atento à realidade política regional.

O debate, que terá lugar no hotel Meliã, pelas 10h30, irá reunir um conjunto de oradores convidados com experiência e provas dadas nestas que serão áreas prioritárias para um futuro Governo Regional liderado pelo PS.

“As maiores preocupações dos madeirenses e porto-santenses prendem-se com as dificuldades no acesso à saúde, com pessoas a esperar eternamente por consultas, exames e cirurgias e falta de medicamentos, mas também com a impossibilidade de comprar ou arrendar casa, devido aos preços inflacionados pela especulação imobiliária e aos baixos rendimentos. É na resolução destes problemas que temos de estar focados, porque já todos vimos que os Governos do PSD negligenciaram estes direitos fundamentais dos madeirenses”, afirma o líder do PS-Madeira Paulo Cafôfo, adiantando que esta iniciativa visa precisamente ouvir a sociedade civil e especialistas nestas áreas, para que seja possível apresentar as melhores soluções e corresponder aos anseios da população. Isto, acrescenta, numa região que apresenta dos mais altos índices de pobreza do país e que atravessa um inverno demográfico, que exige respostas concretas para lidar com o cada vez mais expressivo envelhecimento populacional.

Para este efeito, Cafôfo destaca o contributo importante dos oradores convidados, a começar por Daniel Neto, médico psiquiatra, reconhecido pela sua postura crítica e construtiva e uma voz ativa na defesa de melhores cuidados de saúde mental na Região, que irá abordar a questão da saúde mental, mas também os problemas que são transversais ao Serviço Regional de Saúde. Interligada com esta temática, mas mais direcionada para a questão do envelhecimento e das políticas para a terceira idade – contribuindo para encontrar as melhores respostas, por exemplo, para as altas problemáticas – estará a intervenção de Eduardo Fernandes, sociólogo e diretor do Lar de São Francisco.

Por seu turno, o arquiteto Bruno Martins, antigo vereador da Câmara Municipal do Funchal, com os pelouros do Urbanismo, Planeamento Urbano e Reabilitação, irá apontar a sua visão para dar resposta aos problemas da habitação.

A um outro nível, os Estados Gerais contarão também com a participação de Teresa Ruel, politóloga com larga experiência na investigação sobre o sistema partidário madeirense. A professora auxiliar de Ciência Política na Universidade Lusófona irá abordar a geografia política na Região, marcada por governos de coligação à direita, que não asseguraram estabilidade, faltando apenas testar soluções governativas à esquerda.