"Plano para habitação é para avançar a todo o vapor", assegura JPP

"O Juntos Pelo Povo (JPP) já trabalha no compromisso para a construção das 500 habitações por ano", garantiu hoje Élvio Sousa.

No final de uma reunião com a direcção da Associação dos Industriais de Construção da Madeira (ASSICOM) esta quarta-feira, o secretário-geral do JPP anunciou que "já esta semana" requereu, a propósito, à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas a relação de todos os prédios urbanos, rústicos e mistos que são propriedade da Região.

“Estamos a dar início ao nosso compromisso de avançar com um plano urgente e massivo para a construção de habitação a todo o vapor”, adiantou o cabeça-de-lista do JPP às Regionais de 23 de Março.

Em comunicado de imprensa, Élvio Sousa deixou também agradecimentos e críticas. Os primeiros, "a todos as empresas de construção que se têm reunido connosco e a quem estamos a explicar o nosso projecto de Governo", registando que as mesmas se têm "mostrado empenhadas no nosso plano urgente de construção de casas e de apartamentos a custos acessíveis”.

No que toca às críticas, apontou que "esta crise começou com as brigas internas no PSD e do seu aliado, o Chega”.

“Enquanto, nós já trabalhamos no terreno para planear a construção destas centenas de casas, pois esse é o nosso grande compromisso, parece que Albuquerque anda agarrado a uns binóculos, se calhar a tentar ver como conseguiu escapar ao fisco para pagar apenas 99 euros de IMI da sua moradia de luxo na Ponta Delgada”, atirou ainda Élvio Sousa.

Na mesma nota, o líder do JPP reafirmou que "as empresas, as famílias, os casais jovens, a classe média podem confiar na capacidade do partido de "execução de um plano de habitação emergente".