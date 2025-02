Alemão Tobias Stieler é o árbitro do FC Porto-Roma

O alemão Tobias Stieler é o árbitro do jogo de quinta-feira entre FC Porto e Roma, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, informou hoje a UEFA.

Stieler, de 43 anos e internacional desde 2014, volta a arbitrar um jogo dos 'dragões' na atual época, depois de ter estado no início de outubro no empate em casa do FC Porto diante do Manchester United (3-3), na fase de liga.

Em novo jogo no Estádio do Dragão, com início às 20:00, Stieler terá como assistentes Christian Gittelmann e Mark Borsch, Sören Storks desempenhará as funções de videoárbitro (VAR), assistido por Christian Dingert, e Florian Badstübner será o quarto árbitro.

Também na Liga Europa, a UEFA nomeou o árbitro português João Pinheiro para o jogo entre os neerlandeses do AZ Alkmaar e os turcos do Galatasaray, acompanhado dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, e Tiago Martins no VAR.

Tiago Martins já tinha sido indicado esta semana para o jogo de quarta-feira da 'Champions' entre o Celtic e o Bayern Munique, como assistente do VAR.