Porta-aviões dos EUA colide com navio mercante perto do Egito mas sem registo de feridos

O porta-aviões norte-americano USS Harry S. Truman colidiu esta semana com um navio mercante perto de Port Said, no Egito, mas sem provocar feridos, informou a Marinha dos Estados Unidos da América (EUA).

A colisão ocorreu no final da tarde de quarta-feira, quando as duas embarcações se encontravam em movimento, mas o embate não provocou inundações ou feridos a bordo do porta-aviões e não houve danos nos sistemas de propulsão do navio, informou na quinta-feira a Marinha norte-americana, num comunicado.

Nenhum dos tripulantes do navio mercante "Besiktas-M" ficou ferido, de acordo com um oficial da Defesa norte-americana, que falou sob condição de anonimato à agência Associated Press (AP).

O porta-aviões USS Harry S. Truman, normalmente baseado em Norfolk, no estado norte-americano da Virgínia, foi destacado em setembro para o Mediterrâneo e o Médio Oriente e tinha acabado de fazer uma escala na baía de Souda, na Grécia.

No Mar Vermelho, o navio norte-americano foi alvo de vários ataques dos rebeldes Huthis do Iémen que começaram a atacar Israel e outros alvos em retaliação à ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, enclave palestiniano controlado pelo Hamas, que matou mais de 48.000 pessoas desde outubro de 2023.