Idosa encontrada de pijama e desorientada após queda no Funchal

Uma mulher com cerca de 80 anos sofreu ontem à tarde uma queda num parque de estacionamento na zona do Jardim Botânico, no Funchal, e ficou ferida.

A idosa foi encontrada com ferimentos na face, de pijama, e desorientada. Foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, a idosa tem demência e fugiu de casa sem que a família tivesse dado por isso.

Os familiares foram depois contactados.