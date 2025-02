Despiste na Via Rápida feriu condutor

Um despiste na Via Rápida, ocorrido ontem à noite, pelas 23h50, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com uma ambulância e uma viatura pesada.

O acidente deu-se na zona da Tendeira, antes do túnel da Mãe de Deus, no sentido Caniço - Santa Cruz, mas embora o aparato, o condutor apenas tinha escoriações e quando os bombeiros chegaram já se encontrava fora do veículo.