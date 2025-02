- "Número de agressores em reinserção bate recorde"

Bom dia. Hoje são estas notícias que fazem as primeiras páginas dos jornais nacionais desde 17 de Fevereiro de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Cobranças coercivas. Cobradores de dívidas com bónus de 1,9 milhões"

- "Adeus sentido a Pinto da Costa"

- "Cancro em pessoas com menos de 50 anos aumenta 80%"

- "Justiça. Tribunal perdoa procurador que enviou mensagens de assédio"

- "Imobiliária. Chega ameaça Montenegro com moção de censura"

- "Este ano já saíram 12. Pilotos fogem da Força Aérea para ganhar o triplo"

- "Por 5 mil euros. Foi à Suíça e ateou fogo a mulher"

- "Benfica. Lesão de Florentino abre caminho a Prioste"

- "Sporting. Divisões internas comprometem bicampeonato"

- "Farense 0 FC Porto 1. Moura traz alegria em dia de luto"

No Público:

- "Ensino superior vai ter mais vagas para formar professores e médicos"

- "Série especial. Violência doméstica continua (quase) sem castigo"

- "Trabalho doméstico. Dedução no IRS será calculada em relação ao salário real"

- "Macron junta líderes. Depois da 'traição' de Trump, o que pode a Europa fazer?"

- "Parlamento. Aguiar-Branco condena Chega, mas discorda de sanções"

- "Oceanos. Greenpeace tem mais de 50 anos mas só agora chega a Portugal"

- "Futebol. Em campo, o FC Porto deu a Pinto da Costa a homenagem que ele ia querer"

No Jornal de Notícias:

- "Cargos políticos disparam com Costa e batem recorde no Governo de Montenegro"

- "Adeus azul. Milhares de portistas despediram-se do presidente honorário. André Villas-Boas só vai ao funeral se a família do ex-líder concordar"

- Justiça. Diretora pede cem mil euros por assédio de administrador"

- "Superior. Privado conquista quase mil vagas no concurso de acesso"

- "Amendoeiras em flor levam milhares a Trás-os-Montes"

- "Farense 0-1 FC Porto. Dragão volta às vitórias e mantém águias sob pressão"

- "V. Guimarães 0-0 Braga. Batalha acesa do Minho termina sem golos"

- "Ambiente. Taxa sobre sacos de plástico muito leves ainda não saiu do papel"

No Diário de Notícias:

- "Número de agressores em reinserção bate recorde"

- "Guerra. EUA e Rússia lançam diálogo sem a Ucrânia. Europa reage com reunião restrita"

- "Linha SNS24 ganha força na gestão de consultas do dia em centros de saúde"

- "Preço médio do metro quadrado das casas de luxo já chega aos 10 mil euros"

- "Nação portista despede-se hoje do 'presidente dos presidentes'"

- "Ensino Superior. Concurso abre mais 130 vagas para Medicina e 200 para formar professores"

- "DN Brasil. Logística exportadora tem de ser mais digital, exigem empresários na Cimeira Luso-Brasileira"

No Negócios:

- "Contribuintes vão poder reaver garantias em processos parados"

- "Conversa capital. Gabriela Figueiredo Dias. 'Devia ser ponderado um regulador financeiro único'. Líder do Conselho de Ética dos Auditores diz que a consolidação na banca nacional já aconteceu"

- "EUA querem criar fundo soberano. Mas como e com que objetivo?"

- "Google obrigada a bloquear sites ilegais em Portugal"

- "Autoeuropa usa ferrovia para fazer chegar T-Roc à Austrália"

- "Investidor privado. Quanto pesa na carteira toda a energia que desperdiçamos?"

No Jornal Económico:

- "BCE avisa que a guerra comercial vai atrasar a recuperação europeia"

- "Macron reúne a Europa de emergência para saber o que fazer na Ucrânia"

- "Lisboa quer mais investimento em empresas de referência"

- "Jorge Nuno Pinto da Costa (1937-2025). Porto decreta dia luto de municipal"

- "Número de vagas no ensino superior aumenta 1,1% este ano -- quase 56 mil"

- "João Lourenço assume União Africana com foco na segurança e na economia"

- "Hermès contraria quebra no mercado e cresce para 300 mil milhões"

- "The Lisbon MBA mantém-se no 24.° lugar entre os cursos da Europa"

- "Ventura ameaça com moção de censura se Montenegro não explicar imobiliária"

- "Dona do grupo da Porto Editora [Rosália Teixeira] é a 30.ª fortuna portuguesa"

No O Jogo:

- "Farense 0-1 FC Porto. Equipa despede-se de Pinto da Costa na Igreja das Antas depois de vitória magra no Algarve em nome do presidente"

- "Martín Anselmi: 'Queríamos dedicar-lhe este triunfo'"

- "Milhares de adeptos no velório. Pepe e Sérgio Conceição presentes. Villas-Boas não vai ao funeral"

- "Cortejo passa pelo Dragão após a missa'"

- Sporting. Daniel Bragança com lesão grave. Rotura de ligamentos no joelho esquerdo afasta-o do que resta da época"

- "Perfil de Alexandre Brito, o novo estreante dos leões"

- "Benfica. Florentino vai parar duas semanas. Quarto médio do plantel riscado das opções, entre oito no estaleiro"

- V. Guimarães 0-0 Braga. Minhotos anulam-se"

- "Ciclismo. Morgado arrasador na Clássica da Figueira. Bronze de irmãos Oliveira iguala melhor participação nos Europeus de pista"

No A Bola:

- "Praga de lesões. Candidatos ao título perdem médios"

- "Confirmado pior cenário para o leão Bragança: 10 meses de paragem. Florentino é baixa nas águias durante pelo menos três semanas"

- "Dragão Vasco Sousa sofreu lesão arrepiante no Algarve"

- "Porto chora Pinto da Costa. Milhares no Dragão e no velório. Equipa foi à igreja, Villas-Boas não, para respeitar vontade do ex-presidente"

- "Farense 0-1 FC Porto. Regresso às vitórias com polémica"

- "V. Guimarães 0-0 SC Braga. Dérbi sem golos e com pouco sal"

- "Rio Ave 1-1 Aves SAD"

- "Ciclismo. Bronze no Madison. Gémeos Ivo e Rui Oliveira garantem sexta medalha para Portugal no Europeu"

E no Record:

- "Sporting. Capitão do azar. Daniel Bragança sofre nova rotura no ligamento cruzado"

- "Enchente no adeus a Pinto da Costa. Sérgio Conceição, Pepe e Jorge Mendes presentes no velório"

- "Cortejo fúnebre passa hoje pelo estádio"

- "'Não achamos normal este tipo de comportamento', André Villas-Boas não vai ao funeral e critica silêncio dos rivais"

- "Benfica. Florentino KO, Aursnes acelera"

- "Farense 0-1 FC Porto. Moura tomou-lhe o gosto. Jogo decidido em lance polémico"

- "Inglaterra. Tottenham 1 Man. United 0. Amorim cai para 15.º"