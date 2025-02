Atropelamento em Munique feriu 28 pessoas e terá sido ataque planeado

O incidente em que um homem conduziu hoje um carro contra um grupo de pessoas que estavam numa manifestação sindical em Munique parece ter sido um ataque, disse o governador da Baviera.

"Suspeitamos de que se tratou de um ataque", afirmou Markus Söder.

A polícia adiantou que pelo menos 28 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas, duas em estado grave, e que o suspeito poderá ser um requerente de asilo afegão de 24 anos.

O acidente aconteceu hoje de manhã numa praça perto do centro de Munique e no local ainda é possível ver um Mini danificado, juntamente com destroços, incluindo sapatos.

Uma mensagem publicada pela polícia na rede social X refere que o condutor foi de imediato detido e já não representa perigo.

O presidente da câmara de Munique, Dieter Reiter, disse estar "profundamente chocado" com o incidente, reiterando que estavam crianças entre os feridos.

A cidade de Munique está sob um forte dispositivo de segurança, já que recebe na sexta-feira uma Conferência de Segurança, onde estarão presentes cerca de 60 chefes de Estado e de Governo, para discutir uma nova ordem mundial e os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.