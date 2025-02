Arranca despedimento de milhares de trabalhadores do fisco norte-americano

A Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) vai começar a despedir esta semana milhares de funcionários sem vínculo permanente à agência, numa altura em que decorre o processamento das declarações de impostos de milhões de norte-americanos.

Segundo vários meios de comunicação social, citados pela agência espanhola Efe, estes trabalhadores foram informados de que só poderão aceitar uma oferta para deixarem voluntariamente os seus empregos depois de terminado o prazo de entrega das declarações fiscais.

Esta iniciativa faz parte de um plano da atual equipa governativa norte-americana para reduzir os funcionários públicos que alega diminuir assim as despesas federais.

No âmbito deste plano, liderado pelo multimilionário Elon Musk, também começam a ser desmantelados organismos como a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o maior contribuinte de ajuda humanitária, mas neste caso a decisão foi travada pelos tribunais.

O número exato de despedimentos ainda não é conhecido, mas uma redução da força de trabalho nesta altura podea afetar o trabalho de processamento das declarações de impostos de milhões de americanos.

Segundo o The New York Times, o IRS aumentou drasticamente a sua força de trabalho nos últimos anos, tendo contratado aproximadamente 100 mil funcionários, depois de a administração do presidente Joe Biden ter pressionado a revitalização da agência.