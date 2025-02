A ilha do Porto Santo e a costa Norte da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima.

O aviso meteorológico, o terceiro mais grave numa escala de quatro, entrou em vigor esta manhã e prolonga-se até à manhã de domingo, devido à ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Conforme já noticiado, além deste vigora outro aviso amarelo, para o vento, que poderá ser forte com rajadas até aos 100 km/h e que será levantado ao meio-dia de hoje.