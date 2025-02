Fernando Gomes recorda personalidade inimitável e legado inestimável de Pinto da Costa

O presidente cessante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recordou hoje o legado inestimável no FC Porto de Pinto da Costa, a quem reconheceu uma "personalidade inimitável".

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de doença prolongada, confirmou hoje à Lusa fonte próxima da família.

"Em nome da FPF, e em meu nome pessoal, expresso o meu mais profundo pesar pelo falecimento, aos 87 anos, de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto", começou por escrever Fernando Gomes.

Um dia depois de Pedro Proença ter sido eleito seu sucessor, o líder federativo assume que "o futebol - e o desporto - português despede-se de um dos seus mais relevantes protagonistas".

"Ficam gravadas na história as muitas conquistas durante a sua presidência no FC Porto, tantas que lhe conferiram o título de dirigente mais titulado do mundo. Transformou o clube numa potência nacional de futebol -- 23 campeonatos ganhos em 42 anos de presidência -- e esculpiu no cenário internacional o seu espaço de prestígio para o qual contribuiu a conquista dos dois títulos de campeão europeu os dois triunfos na Liga Europa, outros tantos na Taça Intercontinental e ainda numa Supertaça Europeia", detalhou.

Rematando com as suas "mais sentidas condolências", Fernando Gomes recorda o antigo dirigente 'azul e branco', que exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

"O seu legado no clube é inestimável, a sua personalidade no panorama desportivo foi inimitável. Destaco também seu papel na profissionalização do futebol, tendo sido, em 1995, o terceiro presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Convivi vários anos com Pinto da Costa, partilhámos muitas alegrias, ambições e conquistas durante um trajeto que nos marcou profundamente e que transformou o FC Porto", recordou.