"Na mobilidade não existe um único caminho", afirma Bruno Pereira

O vice-presidente da CMF começou a sua intervenção por dizer que se deve debater soluções para a melhoria da mobilidade e da sustentabilidade na cidade do Funchal e não apenas apontar as críticas, numa alusão à intervenção do PS.

O autarca apresentou números expressivos sobre o aumento da circulação no Município, suportado também pelo crescimento do turismo, e fez questão de dizer que "na mobilidade não existe um único caminho". Certo é que a alteração dos modos de transporte, com a aposta claro no serviço público, não pode estar indissociável da mudança.

Bruno Pereira falou, entre outros, da plataforma de monitorização do tráfego automóvel e da actualização do regulamento do estacionamento no Funchal. O Funchal tem em curso projectos com fundos europeus e é intenção do município apresentar novas "filosofias sociais".