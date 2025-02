ARM nega responsabilidade de remoção de lixo no Estreito

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) negou, hoje, ter responsabilidade no caso do lixo abandonado na berma da Rua António Prócoro Macedo Júnior, no Estreito de Câmara de Lobos.

Conforme noticiou o DIÁRIO, o amontoado de resíduos, por recolher há um mês, tem motivado queixas por parte dos moradores da vizinhança.

"Sobre o amontoado de 'lixo' na berma da Rua António Prócoro Macedo Júnior, no Estreito de Câmara de Lobos, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) esclarece que esta situação consubstancia um problema de abandono de resíduos na via pública, não sendo a sua remoção responsabilidade desta empresa", pode ler-se no breve comunicado remetido esta tarde as redacções.

Na mesma nota, a ARM diz ainda lamentar "este tipo de comportamentos" e apela à população "para que deposite, adequadamente, os seus resíduos dentro dos contentores públicos existentes nas imediações do local", remetendo para o local assinalado no seguinte mapa.

O comunicado não explica, todavia, a quem compete a responsabilidade de remoção dos resíduos em causa.