Montenegro leva 11 ministros à Cimeira Luso-Brasileira em Brasília

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai levar 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP à Cimeira Luso-Brasileira que terá lugar em Brasília na quarta-feira, a segunda no atual mandato de Lula da Silva como Presidente do Brasil.

Vão participar na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, pela parte de Portugal, o primeiro-ministro e os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, da Presidência, Defesa Nacional, Justiça, Educação, Saúde, Economia, Ambiente e Energia, Juventude e Modernização, Agricultura e Pescas, e Cultura.

De acordo com o programa enviado à comunicação social, Luís Montenegro chegará a Brasília na terça-feira e acompanhará os dois últimos pontos da visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Brasil: um banquete de Estado oferecido por Lula da Silva e a entrega do Prémio Camões à poeta brasileira Adélia Prado.

A Cimeira Luso-Brasileira está marcada para o dia seguinte. O primeiro-ministro português e o Presidente do Brasil irão reunir-se de manhã no Palácio do Planalto, enquanto decorrem as reuniões ministeriais setoriais, seguindo-se a reunião plenária, a cerimónia de assinatura de instrumentos bilaterais e a conferência de imprensa.

Depois, o programa de Luís Montenegro inclui um almoço oferecido pelo Presidente do Brasil, no Palácio Itamaraty, uma ida à Chancelaria da Embaixada de Portugal, onde está prevista a assinatura do ato constitutivo de uma rede de jovens pós-graduados portugueses no Brasil, e uma receção à comunidade portuguesa em Brasília.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro seguirá da capital brasileira para São Paulo, onde irá encerrar um Fórum Económico Empresarial Luso-Brasileiro.

Segundo fonte diplomática brasileira, estavam a ser preparados cerca de 20 acordos bilaterais, em áreas como defesa, segurança, justiça, ciência, saúde, comércio, energia e cultura, a serem assinados na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira.

A 13.ª Cimeira Luso-Brasileira teve lugar em Lisboa, em 22 de abril de 2023, quando estava em funções o anterior Governo do PS chefiado por António Costa, e terminou com a assinatura de 13 acordos de cooperação bilateral, um dos quais para a equivalência de estudos de ensino básico/fundamental e médio/secundário.

Nessa ocasião, Lula da Silva fez também uma visita de Estado a Portugal, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, e esteve na entrega do Prémio Camões a Chico Buarque.

Essa cimeira pôs fim a um período de seis anos e meio sem reuniões entre os governos dos dois países. A última tinha sido em Brasília, em novembro de 2016, com a participação de António Costa e do então Presidente do Brasil Michel Temer.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já esteve no Brasil em novembro do ano passado, para participar numa reunião do G20, no Rio de Janeiro, a convite do Governo brasileiro.

Nessa ocasião, foi também a São Paulo, onde teve um encontro com a comunidade portuguesa, na Casa de Portugal, e visitou o Museu da Língua Portuguesa.

Na altura, o primeiro-ministro anunciou que iria regressar, em fevereiro, para uma cimeira bilateral entre governos, precedida pela visita do Presidente português, e para um fórum económico.