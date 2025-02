14 forças políticas a disputar as 'Regionais' configuram "um recorde"?

Catorze forças políticas, entre as quais duas coligações, entregaram as listas de candidatos às eleições legislativas antecipadas de 23 de Março na Madeira. São muitas e e já houve até quem considerasse estar perante “um recorde”. Puro engano, como se constata neste primeiro ‘fact check eleitoral’ diário que é publicado a partir de hoje no www.dnoticias.pt às 20h e que estará activo até ao final da campanha eleitoral.

Nas 15 ‘Regionais’ disputadas até hoje desde 1976, o número de partidos e coligações participantes em cada eleição foi variando ao longo do tempo. As eleições regionais com o menor número de candidaturas ocorreram em 2004, com apenas 5 concorrentes, casos do BE, CDS, CDU, PSD e PS. No extremo oposto surge 2019, ano em que concorreram 17 forças, 16 partidos isoladamente (PSD, PS, CDS, JPP, BE, PAN, PURP, RIR, PTP, Aliança, IL, CH, PDR, PCTP/MRPP, MPT e PNR) e uma coligação (CDU).

A prova dos factos quanto ao número de forças políticas candidatas em cada sufrágio não deixa margem para dúvidas.

Eleição para as Legislativas Regionais - Candidaturas

· 27/06/1976 – 6

· 05/10/1980 - 7

· 14/10/1984 - 6

· 09/10/1988 - 7

· 11/10/1992 - 7

· 13/10/1996 - 7

· 15/10/2000 - 6

· 17/10/2004 - 5

· 06/05/2007 - 7

· 09/10/2011 - 9

· 29/03/2015 - 11

· 22/09/2019 - 17

· 24/09/2023 - 13

· 26/05/2024 - 14

· 23/03/2025 - 14

Fonte: Comissão Nacional de Eleições

Assim, é falso que as 14 forças políticas que disputam as ‘Regionais’ deste ano configurem recorde de participação de forças candidatas. A 23 de Março próximo vão a votos a Coligação Democrática Unitária (CDU), o Partido Social-Democrata (PSD), Livre (L), Juntos Pelo Povo (JPP), Nova Direita (ND), Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Força Madeira (PTP/MPT/RIR), Partido Socialista (PS), Iniciativa Liberal (IL), Partido Popular Monárquico (PPM), Bloco de Esquerda (BE), Chega (CH), Alternativa Democrática Nacional (ADN) e Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).

Um número de forças políticas candidatas que é idêntico ao do anterior acto eleitoral, realizado a 26 de Maio de 2024, embora conte com dois novos partidos - a Nova Direita, que concorre pela primeira vez, e o PPM, que concorreu em 2023, mas não se apresentou nas antecipadas do ano passado.

A coligação Força Madeira também é estreante, mas os três partidos que a constituem apresentaram-se com listas próprias nas eleições de Maio do ano passado. Talvez seja este o motivo da percepação pública de haver um elevado e histórico número de partidos à caça do voto. Contudo, mesmo que agora se apresentassem separadamente, as próximas eleições regionais teriam 16 forças concorrentes, menos uma do que no recorde registado em 2019.

A título de curiosidade, até hoje as eleições regionais foram disputadas por 30 forças políticas com nomenclaturas distintas, casos do PPD/PSD, PS, CDS/PP, JPP, UDP, BE, PAN, PURP, RIR, PTP, Aliança, IL, CH, PDR, MRPP, PCTP/MRPP, MPT, PNR, PCP, APU, CDU, PPM/PDA (Plataforma de Cidadãos), PDA, PPM, PSN, PND, MAS, ADN, ND e L.

Os totalistas nas ‘Regionais’ são cinco, ou seja, os agora PSD, PS, CDS-PP, bem como a CDU - que começou por ser PCP e depois APU - e o BE, o herdeiro da UDP.