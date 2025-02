Sindicato diz que contraproposta apresentada pela ARM e tutela "é inaceitável"

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE) considera que a contraproposta apresentada pela ARM e pela tutela, em relação à revisão do Acordo de Empresa para 2025 "não é aceitável".

A direcção do sindicato esteve reunida com a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e o Conselho de Administração da ARM, ontem, para prosseguir com as negociações. De acordo com o sindicado, em cima da mesa, estão ainda questões pendentes de Condições Trabalho, reivindicadas pelo Sindicato e pelos Trabalhadores, nomeadamente a situação de falta de instalações dignas nos Estaleiros de Câmara de Lobos e do Porto Novo, bem como transportes de Trabalhadores na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra.

O SITE lembra que um terço dos Trabalhadores da ARM continuam com salários baixos, posicionados nos Níveis 1 e 2, sendo o salário mínimo a aplicar na empresa neste ano no valor de 919.58 euros.

Nesse sentido, estão agendados plenários de trabalhadores para hoje, amanhã e quinta-feira, na Estação da Meia Légua, Estação de Triagem do Porto Novo, Estação de Câmara de Lobos e Estação de Tratamentos e Resíduos da Meia Serra.SITE