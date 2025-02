ALRAM saúda "o melhor futebolista do Mundo e o maior orgulho da Região"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, saúda, "em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, os 40 anos de Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista do Mundo e o maior orgulho da nossa Região".

Em nota emitida José Manuel Rodrigues destaca que "Cristiano Ronaldo é um ilhéu que fez do Mundo a sua ilha, mas que não esquece as suas raízes e as memórias da terra onde nasceu".