Cólera em Angola soma mais cinco mortes e 125 novos casos

Angola registou, nas últimas 24 horas, mais 125 novos casos de cólera e cinco óbitos, totalizando 122 óbitos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.

Dos novos casos, 62 foram notificados na província do Bengo, 55 em Luanda, seis na província do Icolo e Bengo e nas províncias do Cuanza Sul e Malanje um caso cada.

Os cinco novos óbitos foram registados na província do Bengo, sendo que nas últimas 24 horas 92 pessoas tiveram alta e estão internadas atualmente 221 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 3.668 casos em dez províncias, sendo 1.808 na província de Luanda, 1.359 na província do Bengo, 451 na província do Icolo e Bengo, 22 na província do Cuanza Sul, oito na província de Malanje, seis na província do Huambo, seis na província da Huíla, cinco na província do Zaire, dois na província do Cuanza Norte e um na província do Cunene, com idades compreendidas entre os 2 e os 100 anos.

Ocorreram desde o início do surto 122 óbitos, dos quais 55 na província de Luanda, sendo o grupo etário mais afetado o dos 2 aos 5 anos.