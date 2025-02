Cólera em Angola já ultrapassou 3000 casos e matou mais de 100 pessoas

Angola reportou nas últimas 24 horas mais 167 casos de cólera, perfazendo um total de 3.043 desde 07 de janeiro, quando foi declarado um surto desta doença infecciosa que matou 101 pessoas até agora.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (Minsa), o surgimento de novas áreas de propagação da doença obrigou a reajustar a população alvo estimada para a vacinação que passou de 930.572 para 1.079.476 habitantes. Desta população foi vacinada um total de 925.573 pessoas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 86,0% da população alvo, nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo e Bengo.

Dos 157 novos casos de cólera, 76 ocorreram na província de Luanda, 57 na província do Bengo, 19 na província do Icolo e Bengo, quatro na província do Cuanza Sul e um na província de Malanje.

Nas últimas 24 horas foram registados 4 óbitos, elevando o total de mortes para 101.

Atualmente, estão internadas 270 pessoas com cólera.

Dos 3.043 casos reportados, cerca de metade ocorreram em Luanda (1.501) 1.119 na província do Bengo, 390 na província do Icolo e Bengo, 9 na província do Cuanza Sul, 6 na província do Huambo, 5 na província do Zaire, 5 na província da Huíla, 5 na província de Malanje, 2 na província do Cuanza Norte e 1 na província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Dos 101 óbitos, 46 aconteceram em Luanda, 41 na província do Bengo, 12 no Icolo e Bengo e 2 na província do Cuanza Sul, sendo o grupo etário mais afetado o dos 2 aos 5 anos de idade com 470 casos e 13 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade com 403 casos e 8 óbitos.