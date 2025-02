Isaac Nader bate recorde nacional dos 1.500 metros em pista curta

O português Isaac Nader melhorou hoje, em Liévin, na França, o recorde nacional dos 1.500 metros em pista curta, retirando quase dois segundos ao anterior máximo, que já lhe pertencia, ao ser segundo classificado na prova.

Nader correu em 3.32,59 minutos, superando o anterior máximo, de 3.34,23, feitos em 30 de janeiro do ano passado, em Ostrava, quando se apossou de um recorde que tinha 25 anos, de Rui Silva.

Em Liévin, o fundista luso só perdeu para o francês Azeddine Habz (3.32.29), passando a ser o quarto melhor europeu de sempre.

Na tabela histórica europeia, apenas o norueguês Jakob Ingebrigtsen (3.30,60), o francês Azeddine Habz (3.32,24) e o britânico Neil Gourley (3.32,48) estão à frente de Nader.

Já com mínimos feitos para os Europeus de Apeldoorn, no início de março, Nader junta com o registo de hoje a qualificação direta para os Mundiais de Nanjing, numa listagem em que aparece com a quarta melhor marca.