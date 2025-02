Iúri Leitão sagra-se campeão europeu na corrida por pontos no ciclismo de pista

O português Iúri Leitão conquistou hoje a medalha de ouro na corrida por pontos dos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, a decorrer em Heusden-Zolder, na Bélgica, alcançado o terceiro 'metal' luso nesta edição.

Iúri Leitão, de 26 anos, já se tinha sagrado vice-campeão europeu nesta prova em 2021, mas hoje chegou título, com 157 pontos, superando o neerlandês Yanne Dorenbos, segundo com 114, e o belga Jasper de Buyst, terceiro com 106.

Campeão olímpico de madison em Paris2024, ao lado de Rui Oliveira, e medalha de prata no omnium na mesma edição dos Jogos, o ciclista luso conquistou a oitava medalha em Europeus de ciclismo de pista, a quarta de ouro, e aumentou para três as conseguidas por Portugal na Bélgica, depois da prata de Rui Oliveira na eliminação e o bronze de Maria Martins no scratch, na quarta-feira.

Iúri Leitão mostrou logo desde o início que o seu único objetivo era chegar ao título, vencendo os dois primeiros sprints, antes de se lançar para a primeira das cinco voltas que deu ao pelotão ao longo da corrida.

O ciclista luso nunca se deu por contente e no total conseguiu vencer oito dos 16 sprints ao longo da corrida e só não pontuou num deles, numa exibição que lhe valeu 157 pontos, 100 deles por voltas dadas e 57 nos sprints.

Este número significa um novo recorde na prova em Campeonatos da Europa, melhorando o registo de 135 pontos que tinha sido conseguido pelo francês Benjamin Thomas em 2022.

Iúri Leitão, que já se sagrou por três vezes campeão europeu de scratch (2020, 2022 e 2024), subiu pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio na corrida por pontos, tendo também já medalhas na eliminação, omnium e madison.

No total, soma quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze em Europeus de pista em elites.