Celebre o Dia de São Valentim no Enseada Food and Drinks

Este São Valentim, surpreenda a sua cara-metade com uma experiência romântica num espaço único e exclusivo, localizado no 1.º andar do Clube Naval do Funchal.

A noite começa às 19h00 com um Welcome Drink e uma surpresa especial para os apaixonados. Segue-se um jantar requintado, com um menu de três pratos, ao som do Énia Caires Duo, que proporcionará o ambiente perfeito para esta ocasião especial.

🌹 Menu Especial São Valentim

Entrada: Salmão fumado com blinis de beterraba e creme de cebolinho

Prato Principal: Tornedó de novilho com batata gratin, espinafres frescos em creme de natas e massa folhada

Sobremesa: Irresistível sinfonia de chocolate

As vagas são limitadas! Garanta já o seu lugar e prepare-se para uma noite inesquecível.

📞 Reservas: +351 939 234 156

📧 Email: [email protected]

📍 Localização:

Enseada Food and Drinks

Clube Naval do Funchal – Piso 1

R. da Quinta Calaça 32, São Martinho, 9000-108 Funchal