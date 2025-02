Vigília no Dia Mundial do Doente

Decorre neste momento, na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vigília para assinalar o Dia Mundial do Doente, que é organizada pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Nota para as presenças do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, do presidente do Conselho de Administração do SESSARAM, Herberto Jesus, e do lider do PS-Madeira, Paulo Cafofo.

Esta vigília visa prestar homenagem a todos os doentes e também aos profissionais ligados à saúde.