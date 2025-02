Produtos biológicos madeirenses em feira alemã

A banana biológica, o mel de cana biológico, a sidra 'Pomar Laurisidra', a 'SidraCoop' Bio da Cooperativa Liberdade e a Sidra da Quinta do Bio-Hotel Quinta da Serra são os produtos da Madeira que estão presentes no 'stand' de Portugal Organic, instalado na Biofach 2025, a maior feira de produtos biológicos da Europa e que decorre em Norumberga, na Alemanha, entre os dias 11 e 14 de Fevereiro.

Estes produtos chegaram a esta feira, pela colaboração estabelecida entre o CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, a GESBA, a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, a CAL-Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade, o Bio-Hotel Quinta da Serra, a Laurisidra, a Portugal Organic e a Bio-Região de Idanha-a-Nova. Esta última entidade coordenou a presença das diferentes bio-regiões do país que participam este ano na Biofach.

Este é "um dos eventos privilegiados para as regiões e os países, através das suas instituições ligadas ao sector da agroecologia, apresentarem e promoverem, perante o grande público, os seus valiosos produtos. Na edição de 2024, este evento internacional ‘contou com a presença de 35.991 visitantes, provenientes de 137 países e com 2.574 expositores do sector'", refere uma nota de imprensa enviada pela CDISA.

Além do marketing e da componente comercial, a feira é também uma oportunidade para a apresentação de abordagens temáticas, bem como para trocas de conhecimentos de natureza técnica e científica, no âmbito do cada vez mais dinâmico sector agroalimentar.