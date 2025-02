10,9% dos jovens madeirenses não estudam nem trabalham

A percentagem de jovens entre os 16 e os 34 anos que não estudam nem trabalham caiu 1 ponto percentual (p.p.) atingindo os 10,9% em 2024, segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), valor ainda assim, acima do registado no país.

A população jovem não empregada que não está em educação nem em formação (NEEF) fixou-se em 2024 em 10,9%, valor inferior em 1,0 p.p. comparativamente a 2023, constituindo o valor mínimo da série iniciada em 2011., revela a DREM.

No último ano, este indicador diminuiu no grupo etário 25-34 anos em cerca de 2,5 p.p.. No ano que terminou, a taxa das mulheres entre 16 e 34 anos que não estão em educação nem em formação (11,5%) foi superior à dos homens (10,2%) em 1,3 p.p..

À percentagem de NEEF de 10,9% em 2024 equivaliam 5,7 mil jovens, que se repartiam em partes praticamente idênticas, entre inativos, por um lado, e desempregados, por outro.

A nível nacional, entre 2023 e 2024, assistiu-se também a uma diminuição da referida taxa, passando no grupo etário 16-34 anos de 9,7% em 2023 para 9,4% em 2024 (-0,3 p.p.).

Neste último ano, a taxa das mulheres (9,9%) superou a dos homens (8,9%) em 1,0 p.p. Por grupo etário, em 2024, a taxa de jovens NEEF com idade entre 25 e 34 anos foi de 10,1% (10,6% em 2023).