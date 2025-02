Eu voto! O apelo de Tânia Caldeira

"Não existe uma democracia perfeita, e como tal, devemos potenciar tudo aquilo que o sistema permite. Às portas de umas eleições, pensamos se existe conhecimento e informação suficientes, para não dizer, literacia democrática, para que o cidadão tenha a capacidade de escrutinar o “como?”, o “onde?” e o “porquê?” ,dos que ambicionam, dos que exercem e dos que exerceram, funções políticas.

A formação cívica, a experiência pessoal e profissional, fazem do cidadão comum um potencial líder. São estas pessoas que a sociedade necessita. Parece cliché, mas também me parece que alguns 'clichés' ficaram retidos e esquecidos no papel.

Ter capacidade para ver mais além, a visão e a ambição de tornar a sociedade melhor a todos os níveis e ainda saber ouvir e criar projectos, assumindo que muitos são a longo prazo e, sem a preocupação da eleição seguinte…é o que se exige, pois essas são as necessidades da sociedade, que vão desde a saúde, a educação, ao bem estar de uma casa (ou daqueles que ainda não a têm) até ao conforto e a segurança dos espaços e infraestruturas públicas, a qualidade dos serviços públicos, etc.

Sou e quero continuar a ser exigente, pois o Estado somos todos nós e, como tal, compete-me ser exigente, a exigência de ter respostas, a exigência de ter competências que dão respostas capazes e credíveis, respostas com estratégia e qualidade. Fazer uma análise de “como?”, “onde?” e o “porquê?” a todos os que me irão representar, de quem estará a meu lado na tomada de decisões, é lutar e ser exigente. Como tal, vou continuar a ser exigente e a participar exercendo o meu direito de voto!"