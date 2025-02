Decorreu esta manhã, no Juízo Local Cível do Funchal, o sorteio da ordem dos partidos e coligações no boletimd e voto das eleições legislativas regionais de 23 de Março.

O sorteio foi feito no site da Comissão Nacional de Eleições, de forma automática e resultou na seguinte ordem:

CDU - PCP/PEV

PSD

Livre

JPP

Nova Direita

PAN

Força Madeira (PTP/MPT/RIR)

PS

IL

PPM

BE

CH

ADN

CDS-PP