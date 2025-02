Presidente francês apela a europeus para estarem prontos a responder a tarifas dos EUA

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou aos europeus para estarem prontos a responder a possíveis tarifas de Donald Trump, numa entrevista transmitida domingo pelo canal americano CNN.

"Penso que temos de estar prontos (...) para reagir. Mas penso que, mais do que isso, a UE deve estar pronta para defender o que quer e o que precisa", disse Emmanuel Macron numa conversa gravada na quinta-feira e transmitida no domingo.

Precisamente no domingo o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos vão impor tarifas de 25% às importações de alumínio e aço a partir de hoje.

"Qualquer aço que entre nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%", disse aos jornalistas no avião presidencial Air Force One, quando voava da Florida para Nova Orleães para assistir à final Super Bowl de futebol americano.

"O alumínio também", respondeu, quando questionado sobre esta matéria.

Sobre as tarifas, na entrevista de quinta-feira, Emmanuel Macron afirmou: "Quando olho para a situação, a minha primeira pergunta aos Estados Unidos é: qual é o vosso primeiro problema? É a UE? Não me parece. O vosso primeiro problema é a China", disse o Presidente francês, salientando que a UE é 'um aliado' dos Estados Unidos.

"Se querem que a Europa invista mais e se comprometa com a segurança e a defesa (...) penso que é do interesse dos Estados Unidos não atacar a Europa e não a ameaçar com tarifas", continuou.

O chefe de Estado também alertou para as consequências de tal medida para os americanos: "Se impuserem direitos aduaneiros a vários setores, isso levará a um aumento dos preços e criará inflação nos Estados Unidos".

O novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem vindo a levantar o espetro das guerras comerciais há várias semanas e deu a entender que a União Europeia poderá em breve ser afetada por tarifas. "A UE tratou-nos muito mal", afirmou aos jornalistas no final de janeiro.