Entradas irregulares na UE mantêm em Janeiro tendência de recuo

O número de passagens irregulares nas fronteiras da União Europeia (UE) manteve, em janeiro, a tendência em baixa observada em 2024, tendo recuado 22% na comparação homóloga, segundo dados da Frontex.

De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, em janeiro foram detetadas quase 13.400 entradas irregulares na UE, um recuo de 22% na comparação com o mesmo mês de 2024.

Apesar do recuo global, a rota do Mediterrâneo Central registou um aumento da atividade de 43%, para as 3.275 entradas, principalmente de cidadãos do Bangladesh, Paquistão e Síria.

A rota do Mediterrâneo Ocidental registou uma ligeira subida homóloga de 4% (843 travessias em janeiro), sendo a Argélia, Marrocos e Síria os maiores pontos de origem.

Em todas as outras rotas foram registadas quebras nas travessias irregulares, particularmente na dos Balcãs Ocidentais (-66%, 658 deteções), na da África Ocidental (-34%, 4.741) e do Mediterrâneo Ocidental (-21%, 3.491 travessias).