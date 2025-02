Câmara de Lobos avança com alargamento da entrada da Rua José Joaquim da Costa

A autarquia de Câmara de Lobos deu início, esta semana, ao processo de execução da obra de 'Alargamento da Entrada N.º 5 - Rua José Joaquim da Costa', localizada na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A omtermveção, que representa um investimento de 215.034,25 euros, tem como principal objectivo a criação de um acesso automóvel, substituindo o actual acesso pedonal, de forma a melhorar a mobilidade dos moradores e proprietários dos terrenos adjacentes.

Um comunicado enviado pela Câmara explica que a empreitada deverá estar concluída no prazo de 240 dias e que esta consiste "no alargamento de uma vereda existente, numa extensão total de 90 metros e um ramal secundário de 26 metros. O novo arruamento contará com uma faixa de rodagem de 3 metros de largura, complementada por uma valeta de 40 centímetros para a drenagem de águas pluviais e distribuição de água de rega."

O projecto inclui diversas de intervenções que visam não só melhorar a acessibilidade, mas também garantir a modernização e funcionalidade das infraestruturas locais com a beneficiação da rede de abastecimento de água e a execução de uma nova rede de saneamento de águas residuais, que contribuirá para a melhoria das condições sanitárias e ambientais da zona.

Adicionalmente, será implantada uma "rede de iluminação pública com luminárias LED, que além de promover a segurança, permitirá uma redução significativa no consumo energético, indo de encontro ao estipulado no Plano Diretor de Iluminação Pública do Concelho."

A nota esclarece, também, que a empreitada inclui igualmente na "construção de muros de suporte em betão ciclópico, que garantirão a estabilidade e segurança da via, e a implementação de infraestruturas de pavimentação, que assegurarão a qualidade e durabilidade do arruamento."

"Apesar de ser uma pequena obra em termos de dimensão e investimento monetário irá melhorar de sobremaneira a vida da população que reside ao longo da via, configurando-se assim como um investimento estratégico que visa melhorar significativamente o acesso automóvel a habitações numa zona que até agora não era possível. Em suma, uma intervenção que trará maior conforto e segurança para os residentes e contribuirá para a valorização das habitações e do património local", acrescenta.

Este projecto enquadra-se na política de investimento de proximidade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que tem como objectivo principal melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo infraestruturas modernas, seguras e funcionais. "A obra na Rua José Joaquim da Costa é mais um exemplo do compromisso da autarquia em responder às necessidades da população, promovendo o desenvolvimento local e a valorização do território. Com esta intervenção, espera-se não só facilitar o dia-a-dia dos moradores, mas também contribuir para o crescimento sustentável da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e para a coesão territorial do Concelho", remata.