Professora universitária anuncia pré-candidatura à Presidência da República

Manuela Magno, professora na Universidade de Évora, disse hoje que irá anunciar na sexta-feira a sua pré-candidatura à Presidência da República, cujas eleições estão previstas para janeiro de 2026.

O anúncio irá acontecer "simbolicamente no dia 31 de Janeiro, no Porto, onde teve lugar a primeira revolta republicana em Portugal, nesse mesmo dia mas no ano de 1891", de acordo com um comunicado enviado à Lusa.

O anúncio vai acontecer às 21:30, num jantar com apoiantes no Restaurante Casa da Música, "onde partilhará os princípios motrizes da sua candidatura", acrescentou o comunicado.

Licenciada em Física Nuclear e com formação musical nos EUA, Manuela Magno, de 71 anos, foi professora de Música na Universidade de Évora, antiga dirigente do movimento Juntos Podemos e candidata independente do Partido Humanista à Câmara de Lisboa em 2011.

Esta é a segunda vez que Magno se tenta candidatar à presidência, após as eleições de 2006, altura em que foi um dos sete candidatos rejeitados pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades.

A decisão foi tomada "com base em que algumas das 7750 Declarações de Propositura entregues não estavam unidas (leia-se agrafadas) às respetivas Certidões de Eleitor", de acordo com o comunicado de hoje.

"Essa recusa não a impediu de ter sido a primeira pessoa, na qualidade de independente, a reunir todos os apoios necessários para formalizar uma candidatura presidencial", referiu o documento.