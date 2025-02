Concurso para teleférico Babosas-Jardim Botânico anunciado há 23 anos

A Câmara Municipal do Funchal anunciou, há 23 anos, que estava preparada para lançar o concurso internacional para concepção, construção e exploração de um novo teleférico, sobretudo direcionado para o turismo, de ligação entre as Babosas, no Monte, e o Jardim Botânico.

O objectivo era o de ter concluído todo o projecto num prazo de dois anos. “Em menos de ano e meio, o actual teleférico registou a afluência de 30 mil pessoas por mês. E nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro há também a registar um aumento de cinco por cento do turismo dos cruzeiros”, revelava Miguel Albuquerque, na altura presidente da Câmara Municipal do Funchal, em relação ao teleférico do Funchal. Justificava assim que a nova infra-estrutura também seria uma aposta ganha.

O presidente da autarquia considerava que “um teleférico entre a zona das Babosas e o Jardim Botânico é também a valorização deste corredor verde e do vale da Ribeira de João Gomes”. Para Albuquerque era mais uma forma de valorizar a cidade do Funchal.